Profetizzò flop Mertens, ora torna in panchina: l'ironia del web

Quella battuta che disse in una trasmissione sportiva è rimasta come un’etichetta a vita sulla sua pelle. Eziolino Capuano, il Van Gaal della serie C, bocciò l’acquisto di Mertens da parte del Napoli assicurando di conoscere benissimo il belga e dicendo: “Non farà più di 8 partite da titolare nel Napoli”. Cosa sia successo poi a Mertens lo sanno tutti, è diventato un bomber di caratura mondiale e sta per battere il record di Hamsik in azzurro.

LA PROFEZIA – Quelle frasi divennero però virali tanto più che Capuano si è sempre reso protagonista di uscite verbali a dir poco clamorose nella sua carriera. Da oggi è il nuovo tecnico dell’Avellino e già ha fatto sorridere tutti dicendo: “L’Avellino sarà il mio Real“.

LE GAFFES – In carriera ha allenato numerosi club in serie B e serie C, soprattutto in Campania. Memorabile un suo successo quando nel 2007 era sulla panchina della Juve Stabia. Dopo aver vinto il derby proprio con l’Avellino fu ripreso in un filmato mentre ballava e cantava su una macchina in sosta.

LE FRASI CELEBRI – Si potrebbe scrivere un libro solo con le sue frasi celebri. Ecco le più “riuscite”:

“Se non vinciamo contro la Carrarese io vi scanno, ne metto dieci fuori lista!“

“Non friggo il pesce con l’acqua, ma qualcosa posso fare con l’acqua minerale.“

“I miei giocatori sono delle scrofe assatanate, vogliose sempre di aggredire e fare la partita.“

“Nella vita ho preso a pugni diversi calciatori ma non si è mai saputo nulla.“

“L’Arezzo in D è come vedere Belen fare la barista”.

LE REAZIONI – Il web è impazzito quando si è appresa la notizia del ritorno di Eziolino Capuano in panchina: “Quello del “Mertens non farà più di 8 partite nel Napoli?” Quello a cui piaceva “scannare i suoi calciatori”? Buona fortuna…” o anche: “Eziolino Capuano lo voglio vedere su quella panchina a me già vien da ridere”.

L’IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Eziolino in serie A. Lo vedrei bene al Milan!” oppure: “Meglio di Van Gaal! ” e infine: “Adesso vorrà vedere 22 maiali assatanati”.

