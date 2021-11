Prognosi choc per la stella del Napoli, sul web monta la polemica

23-11-2021 16:17

Sul capo del Napoli è appena caduta una mazzata tremenda riguardo al rientro in campo di Victor Osimhen, la cui assenza per infortunio sarà inaspettatamente lunga. L’attaccante nigeriano, infatti, resterà fuori molto più dei 30 giorni paventati a caldo dopo il match con l’Inter: ad annunciarlo è stato il club azzurro con un comunicato stampa che sta facendo discutere moltissimo sui social.

L’annuncio del Napoli: Osimhen out 3 mesi

Questa mattina Osimhen è stato operato a Napoli per ridurre le fratture multiple scomposte dello zigomo e dell’orbita di sinistra rimediate domenica sera nel tremendo scontro con l’interista Skriniar. L’intervento è perfettamente riuscito ma – stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del club – i tempi di recupero del giocatore saranno dilatati rispetto alle aspettative iniziali. La prognosi stabilita dai medici per il 22enne ex Lille è infatti di 90 giorni: un’assenza sorprendentemente lunga, visto che nel club partenopeo erano convinti di poter recuperare il nigeriano a ridosso dalla sosta natalizia, tanto che stamattina mister Spalletti – nella conferenza stampa pre-Spartak Mosca – si era sbilanciato dicendo di aspettarlo in campo per la partita contro il Milan del 19 dicembre.

Osimhen ko, delusione e sospetti sui social

I tre mesi di stop annunciati per Osimhen stanno inevitabilmente facendo discutere sui social. Sono molti, infatti, i tifosi napoletani sorpresi da una prognosi di recupero che si è rivelata molto più severa del previsto: “Alla faccia che era un mese… vi siete sbagliati di pochissimo proprio” scrive piccato un tifoso. Un altro aggiunge disperato: “Questa per noi è una tragedia sportiva, non vorrei dirlo ma le possibilità di scudetto del Napoli muoiono qui”. L’annuncio del club partenopeo però non ha convinto tutti. Sul web diversi tifosi – soprattutto non napoletani – avanzano infatti sospetti riguardo alla lunga assenza del nigeriano. “Così salta la Coppa d’Africa e torna magicamente per la Befana… anzi, per il 5 gennaio!” osserva polemico un tifoso. Una teoria condivisa da molti altri utenti: “E’ un bluff, da uno zigomo rotto si recupera molto prima. Semplicemente non vogliono che vada in Nazionale”, e infine: “Spalletti poche ore fa ha dichiarato che i medici dicevano un mese di stop, ora improvvisamente diventano 3 mesi, guarda caso in questo modo salterebbe la Coppa d Africa. E’ tutta una farsa, De Laurentiis non si smentisce mai e come al solito prova a fare il furbetto”.

