Progressi Ferrari? Villeneuve: "Hanno fatto confusione"

La Formula 1 è andata in vacanza per tre settimane, pausa provvidenziale per “disintossicarsi” dai veleni seguiti agli ultimi due Gp, in Inghilterra e in Ungheria.

Dallo scontro Hamilton-Verstappen… all’autoscontro scatenato da Valtteri Bottas, ne sono successe di tutti i colori.

Non poteva mancare a riguardo un commento pepato di Jacques Villeneuve.

Il campione del mondo 1997 non si è risparmiato in un’intervista a ‘Libero Quotidiano’, prendendo di mira Lando Norris e parlando anche di mercato piloti:

“Norris è cresciuto ed è molto forte nelle gare. Anche lui è un ‘figlio di papà’, come Stroll, ma sta mostrando una fame impressionante, inusuale per i piloti che non hanno dovuto fare sforzi. Il sogno di Stroll senior, molto vicino a Toto Wolff, è vedere suo figlio vincere i campionati. E Toto ha bisogno di un posto per Valtteri, però ad Hamilton non piace Russell come compagno di squadra. Meglio uno come Bottas, che non gli dà fastidio”.

Non mancano neppure commenti velenosi sulla Ferrari: “Hanno puntato tutto sul 2022 e nulla su quest’anno. Prima volevano essere un team italiano, poi hanno cambiato idea. Gli uomini migliori sono stati mandati via, e alcuni di essi oggi lavorano in Mercedes. Quello che pagano in pista è frutto di scelte risalenti a cinque anni fa. Hanno fatto un gran casino…”.

OMNISPORT | 04-08-2021 23:29