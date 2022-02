Proia: "A Vicenza situazione difficile a livello tattico"

03-02-2022 22:51

Il centrocampista del Brescia Federico Proia si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Quest’estate ho accettato l’offerta del Vicenza pur sapendo che il Brescia mi voleva. Mi sono sentito di fare quella scelta e la rifarei anche se le cose non sono andate bene in questi mesi. Non butto via l’esperienza in biancorosso dove ho trovato una situazione difficile per tutti, anche a livello tattico”.

“Ora sono qui, pronto ad aiutare il Brescia a raggiungere l’obiettivo. Ruolo? Sono una mezzala a cui piace inserirsi e far gol, anche se a Cittadella ho giocato pure trequartista”.

