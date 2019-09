Partite del prossimo turno del calendario di Serie A 2019/2020

La 5a giornata del campionato di Serie A inizierà martedì 24 settembre con Verona contro Udinese alle ore 19:00 e terminerà mercoledì 25 settembre alle ore 21:00 con il match Torino contro Milan. Le altre partite in programma nella giornata sono: Brescia - Juventus, Roma - Atalanta, Fiorentina - Sampdoria, Genoa - Bologna, Inter - Lazio, Napoli - Cagliari, Parma - Sassuolo e Spal - Lecce.

Il match da cerchiare in rosso e non perdersi in questa 5a giornata è probabilmente Inter - Lazio in programma mercoledì alle ore 21:00. L'Inter nel precedente incontro ha vinto contro il Milan per 0-2 mentre la Lazio ha vinto contro il Parma per 2-0. La Juventus giocherà in trasferta contro Brescia alle ore 21:00. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria contro Verona per 2-1. La Juventus si trova attualmente in 1a posizione con 13 punti. Il Napoli giocherà in casa contro il Cagliari alle ore 21:00. La squadra di Carlo Ancelotti viene dalla vittoria contro Lecce per 1-4. Il Napoli si trova attualmente in 3a posizione con 9 punti. Occhi puntati anche sull'Inter che giocherà in casa contro la Lazio alle ore 21:00. L'Inter si trova attualmente in 2a posizione con 12 punti. Il Milan di Giampaolo giocherà in trasferta contro il Torino alle ore 21:00. La squadra di Giampaolo è reduce dalla sconfitta contro l'Inter per 0-2. Il Milan si trova attualmente in 12a posizione con 6 punti. La Roma dopo la vittoria contro il Bologna per 1-2 cerca di riconfermarsi in casa contro l'Atalanta alle ore 19:00. La Roma si trova attualmente in 4a posizione con 8 punti.

Questo l'elenco completo delle partite della 5a giornata con giorno ed orario:

Verona - Udinese (24/09/2019 ore 19:00)

Brescia - Juventus (24/09/2019 ore 21:00)

Roma - Atalanta (25/09/2019 ore 19:00)

Fiorentina - Sampdoria (25/09/2019 ore 21:00)

Genoa - Bologna (25/09/2019 ore 21:00)

Inter - Lazio (25/09/2019 ore 21:00)

Napoli - Cagliari (25/09/2019 ore 21:00)

Parma - Sassuolo (25/09/2019 ore 21:00)

Spal - Lecce (25/09/2019 ore 21:00)

Torino - Milan (25/09/2019 ore 21:00)

Potete visualizzare il calendario della 5a giornata di Serie A con risultati in tempo reale a questo link.

Virgilio Sport - 23-09-2019 | 07:00