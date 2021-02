Proto lascia il calcio giocato: ha appena rescisso con la Lazio

Silvio Proto dice basta. Il portiere belga, 38 anni il prossimo maggio, annuncia l’addio al calcio giocato con un lungo post pubblicato sui social.

Dopo aver risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Lazio fino al 30 giugno 2021, Proto ha deciso di appendere i guanti al chiodo.

“Sono passati 7068 giorni dalla prima volta che ho giocato una partita in Division 1. Adesso è arrivata l’ora che io e i miei capelli bianchi mettiamo via i guanti. Inizio con orgoglio e sollievo un nuovo capitolo della mia vita che dedicherò ai miei hobby, ai miei progetti e alla mia famiglia. 19 anni dopo dico che questo mondo mi ha reso quello che sono ma era anche troppo difficile per un’anima sensibile come la mia”.