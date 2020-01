Pruzzo: Capodanno rovinato per la mia gaffe, chiedo scusa

Avete mai sentito un ex giocatore dell’Inter, bandiera e tifoso nerazzurro, indicare in Rivera o Franco Baresi il suo idolo? E’ il paragone che può far capire meglio cosa si è verificato a Roma negli ultimi giorni dopo che un ex attaccante della Roma, da sempre amatissimo dai tifosi, si è lasciato scappare un apprezzamento a un laziale che ha scatenato durissime reazioni da parte dei tifosi.

LA GAFFE – Dopo la vittoria della Lazio in supercoppa contro la Juventus, Pruzzo nel suo consueto intervento da opinionista a Radio Radio, aveva elogiato Lulic, esagerando nei complimenti.

LE PAROLE – Era il 26 dicembre e Pruzzo aveva parlato così: “Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere”

IL MITO – Giudicare un “mito” un giocatore dei cugini è stato considerato un’onta per i tifosi della Roma che sui social hanno letteralmente massacrato l’ex bomber, tanto più che Lulic viene ricordato negli annali per il gol decisivo contro la Roma nella finale di coppa Italia di qualche anno fa.

LE SCUSE – Pruzzo è stato costretto a scusarsi privatamente e pubblicamente e anche sul Messaggero di oggi ci sono le sue parole: “Mi è stato chiesto un commento su Lulic e ho detto che era diventato il mio mito perché un giocatore modesto, un operaio di questo gioco, aveva dimostrato quanto può essere utile in un contesto di alto livello come può essere quello di una finale, non l’avessi mai detto”.

UNA BATTUTA – Pruzzo prosegue: “Era solo una battuta… Volevo soltanto sottolineare la prestazione di un manovale del calcio rispetto a tutti gli altri architetti che c’erano in campo. Tra l’altro posso giurare su quello che ho di più caro che non mi sono ricordato minimamente che Lulic aveva segnato il gol nella finale del 26 maggio. Chi mi conosce, sa che non mento.

CAPODANNO – Qualche tifoso ha anche chiesto che Pruzzo venisse escluso dalla Hall of Fame: “Chiedo scusa se qualcuno s’è sentito offeso. Lei non ci crederà ma mi sono rovinato il Capodanno. Sono tre giorni che mia figlia prova a tirarmi su il morale. È una cosa però che m’infastidisce oltremodo perché ho sempre avuto rispetto e affetto per i tifosi della Roma. Sono veramente dispiaciuto“.

SPORTEVAI | 02-01-2020 09:50