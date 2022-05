24-05-2022 23:56

Subito dopo la decisione di Kylian Mbappé di rinnovare il suo contratto con il PSG, il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi ha svelato alcuni retroscena ai microfoni di TNT Sports:

“La verità è che rispetto tutti, ma non ho un buon rapporto con Florentino Perez. Rispetto il Real Madrid, è un grande club. È importante che ci rispettiamo ma non ho mai parlato con loro di Mbappé, perché Kylian è un nostro giocatore, quindi non avevo bisogno di parlare con nessuno”.