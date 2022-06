PSG, altre voci sul futuro della panchina

05-06-2022 20:54

Allenare a Parigi, con tutti quei campioni in rosa, non è di certo una cosa facile. Lo sa bene Mauricio Pochettino, che però forse non pensava che il suo percorso sarebbe stato così fallimentare e avaro di successi, se non si tiene conto della solita, ennesima Ligue 1.

Sul futuro del tecnico argentino ormai da mesi c’è un ombra enorme, quella del suo possibile sostituto. Da Zidane a Conte, tanti nomi sono stati fatti per la panchina del PSG, ma come riporta oggi calciomercato.com, il nome nuovo è quello di Marcelo Gallardo, guida del River Plate.