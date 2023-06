Psg, cambia il favorito per sostituire Galtier

Il club francese è intenzionato a prendere un nuovo allenatore. Accelerata su Luis Enrique, più giù Motta e Mourinho.

04-06-2023 13:42

L’ennesimo campionato vinto non può bastare. Il Paris Saint-Germain ha tutte le intenzioni di cambiare ancora una volta allenatore. Christophe Galtier sembra sempre più vicino all’esonero dopo una sola stagione sulla panchina dei parigini. Ora il club di Nasser Al-Khelaifi sta studiando quale possa essere il profilo più adatto.

Secondo As, il favorito numero uno per la panchina del Psg è adesso Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna fino all’ultimo Mondiale in Qatar. Il club avrebbe accelerato per il tecnico iberico nelle ultime ore, con Luis Enrique che ha superato così i profili di Thiago Motta e José Mourinho.