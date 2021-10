PSG: domani Donnarumma titolare

Problemi per Keylor Navas.

Il portiere costaricano si è infortunato con la Nazionale nel corso della partita contro gli Stati Uniti, al punto da essere sostituito all’intervallo. Problemi all’adduttore per il giocatore del Paris Saint-Germain, tempi di recupero non ancora noti ma è certa in ogni caso la sua assenza per la partita di venerdì contro l’Angers.

Spazio pertanto a Gianluigi Donnarumma, già schierato da Pochettino nelle ultime due partite.

Domani sera il PSG ospiterà l’Angers quarto in classifica a 16 punti.

OMNISPORT | 14-10-2021 10:34