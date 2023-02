Psg eliminato dalla Coppa di Francia, passa il Marsiglia

La formazione di Tudor batte 2-1 i parigini grazie alle reti di due ex Serie A, come Sanchez e Malinovskyi.

08-02-2023 23:58

Sfuma un’importante obiettivo stagionale per il Paris Saint-Germain. La squadra piena di stelle, allenata da Christophe Galtier, è stata infatti eliminata agli ottavi di Coppa di Francia. Al Velodrome è stato infatti l’Olympique Marsiglia a imporsi per 2-1 grazie a due ex Serie A e guadagnare così un posto per i quarti.

Vantaggio dell’OM di Igor Tudor al 31′ con il rigore segnato dall’ex interista Sanchez. Quindi il momentaneo pari nel recupero del primo tempo con Sergio Ramos, ma al 57′ il gol decisivo dell’ex atalantino Malinovskyi ha chiuso i conti. Messi, titolare come Neymar, ha sciupato poi una grande chance nel finale.