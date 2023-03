PSG, Galtier sul futuro di Messi: "È ancora troppo presto"

Il tecnico del club parigino non si è sbilanciato sulla permanenza o meno dell'argentino, il cui contratto è in scadenza.

19-03-2023 19:18

La stagione ha visto Lionel Messi festeggiare il Mondiale in Qatar con la sua Argentina, mentre con il Paris Saint-Germain ha già vissuto la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco. Il suo contratto con il PSG è in scadenza a giugno e il tecnico Christophe Galtier non si è sbilanciato più di tanto sul futuro dell’argentino.

Così Galtier: “È ancora troppo presto per parlare del futuro di Messi. Leo sta parlando molto con la dirigenza. La sua permanenza sarebbe un bene per tutti: so che ci sono state molte critiche dopo il Bayern, ma lui è stato decisivo in molti momenti della stagione”.