Psg, idea contropartita nell'affare Skriniar: la risposta dell’Inter

27-06-2022 09:47

In attesa dell’ufficializzazione de ritorno di Romelu Lukaku e di affrontare il “caso Dybala”, per l’Inter si scalda il fronte delle cessioni. Il giocatore “da sacrificare” per dare ossigeno al bilancio dei nerazzurri è Milan Skriniar, sul quale il Psg non allenta la presa. Ma ci sono novità dal fronte della trattativa.

Psg-Inter, novità nella trattativa per Skriniar

Dopo che la società francese sembrava pronta ad assecondare le richieste dell’Inter di negoziare senza l’inserimento di contropartite tecniche e assicurando ai nerazzurri il cash richiesto per cedere uno dei difensori dal più alto rendimento in Europa nelle ultime stagioni, l’ultimo contatto tra le parti ha segnato una piccola frattura da questo punto di vista, dal momento che nei dialoghi è spuntato il nome di Julian Draxler.

L’Inter dice no a Julian Draxler

Il centrocampista offensivo tedesco è stato proposto dal Psg all’Inter per provare ad abbassare l’esborso economico, ma da Viale della Liberazione è arrivato un secco no.

Classe ’93, Draxler è stato uno dei primi acquisti dell’era qatariota del Psg, dove è approdato nel gennaio 2017, ma non è davvero mai riuscito ad incidere in mezzo ai tanti campioni che hanno via via arricchito la rosa del Paris, trovando anzi sempre meno spazio: nell’ultima stagione Draxler ha giocato meno di 1000 minuti, appena 540 in campionato, competizione in cui ha segnato solo due reti.

Skriniar verso il Psg, i bonus possono sbloccare l’affare

Enfant prodige del calcio tedesco, più volte nel mirino di club italiani, su tutti la Juventus che nell’estate 2015 trattò a lungo il suo acquisto con il Wolfsburg, Draxler andrà a scadenza di contratto con il Psg nel 2024 e se il suo futuro non dovrebbe essere in Francia, non sarà sicuramente in Italia. L’Inter ha ribadito di voler cedere Skriniar solo per soldi e per una cifra non distante dai 60 milioni e in ogni caso Draxler non rientra nei piani del club milanese.

Il giocatore ha già detto sì alla proposta d’ingaggio arrivata dalla Francia, più che doppia rispetto a quanto percepito attualmente all’Inter (6,5 milioni contro gli attuali tre), ma l’affare si potrà chiudere senza l’inserimento di giocatori.

Aggiungere facili bonus può essere la chiave da mettere sul tavolo nel prossimo incontro, di sicuro se il Psg ha fretta di blindare la difesa l’Inter ne ha di più per sistemare il fronte cessioni, far respirare il bilancio e proseguire la campagna acquisti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE