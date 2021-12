Psg, il messaggio di Navas a Donnarumma

Ai microfoni ufficiali del Psg, Keylor Navas ha mandato un messaggio al compagno di reparto Gigio Donnarumma:

“Ho esperienza, riesco a mantenere la calma e ho una sola idea in testa: aiutare la squadra. Voglio sempre migliorare, penso a lavorare. Sono convinto che si possa sempre migliorare, lavorare sui dettagli che mi renderanno un portiere migliore”.

Gli obiettivi sono chiari per l’ex portiere del Real Madrid:

“Vincere. Per me questa è la cosa più importante: vincere, solo vincere. È l’unica cosa che ho in mente. Voglio continuare così. Voglio giocare più partite possibili, aiutare la squadra, vincere titoli e continuare a scrivere la storia”.