Psg in disarmo, la Juventus ci prova per un big

Rinfrancata dalla vittoria di Budapest contro il Ferencvaros, che ha avvicinato sensibilmente il traguardo degli ottavi di finale e ha confermato l’ottimo momento attraversato da Alvaro Morata, la Juventus torna dall’Ungheria con tante buone notizie, tra le quali il ritorno al gol di Paulo Dybala e in generale una partita positiva senza il contributo realizzativo di Cristiano Ronaldo, unico bianconero ad andare a segno nelle ultime due stagioni nella fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Eppure, Ronaldo resta il catalizzatore del gioco della Juventus, oltre che l’ispiratore di alcune possibili future mosse di mercato. Non è infatti un mistero che il portoghese gradirebbe avere con sé nella prossima stagione, sulla carta l’ultima del portoghese a Torino, salvo rinnovo del contratto, qualche ex compagno dei tempi gloriosi del Real Madrid.

La prima scelta è sempre Marcelo, esterno sinistro che andrà in scadenza con il Real nel prossimo giugno e piuttosto lontano dal rinnovo, ma nelle ultime ore secondo quanto riportato dai media spagnoli è spuntata un’altra, sorprendente voce. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, Cristiano Ronaldo vorrebbe convincere Angel Di Maria a trasferirsi alla Juventus.

L’esterno argentino classe ’88 andrà in scadenza con il Paris Saint-Germain nel giugno 2021 e potrebbe essere la prossima stella a pagare il ringiovanimento della rosa voluto dalla società e già costato il mancato prolungamento all’ex capitano Thiago Silva, approdato al Chelsea e che potrebbe prendere forma qualora anche quest’anno i francesi fallissero l’assalto alla Champions League, solo sfiorata nella scorsa edizione quando Mbappé e compagni perdere la finale di Lisbona contro il Bayern Monaco.

Di Maria, al centro di un brutto episodio poche settimane fa, uno sputo ad Alvaro Gonzalez del Reims costato una squalifica di quattro giornate in Ligue 1, è stato uno dei pochi a salvarsi nel balbettante inizio di stagione del Psg, con due gol e altrettanti assist tra campionato e Champions, dove i francesi hanno già perso due partite su tre del girone, contro Manchester United e Lipsia.

In un attacco già stellare come quello della Juventus ‘El Fideo’ darebbe un apporto di classe ed esperienza oltre che di duttilità, essendo adattabile in varie posizioni dell’attacco.



OMNISPORT | 05-11-2020 08:22