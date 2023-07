PSG-Inter: dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming e le formazioni

Per i nerazzurri secondo test amichevole. Dopo l'Al-Nassr arriva il PSG di Luis Enrique: ecco le probabili scelte degli allenatori

31-07-2023 10:07

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Procede a ritmi spediti la preparazione atletica dell’Inter verso il nuovo campionato di Serie A. Il club nerazzurro, alle prese con la tournèe estiva in Giappone, si appresta ad affrontare l’ennesima amichevole di prestigio. Gli uomini di Inzaghi, reduci dall’1-1 maturato nel test contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic, ora si preparano per mettersi nuovamente alla prova, questa volta contro il Paris Saint Germain.

La formazione allenata da Luis Enrique, anch’essa in Giappone per la tournèe estiva, a sua volta arriva all’ amichevole contro il club di Zhang dopo la sconfitta subita contro la Cerezo Osaka (2-3). Proprio contro i giapponesi, non sono stati pochi gli errori commessi dai parigini, specialmente in fase difensiva anche per mano dell’ex di turno Skriniar. Dunque, inizia il conto alla rovescia per entrambe le formazioni, che avranno a disposizione l’ennesima chance per rodare l’undici ideale.

PSG-Inter: data, orario, diretta tv e streaming

L’amichevole di prestigio tra PSG e Inter è in programma martedì 1 agosto. Sul campo del Japan National Stadium, a Tokyo, sarà calcio d’inizio alle ore 12. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sia su DAZN, sia su Sky Sport Calcio, al canale 202, e anche su Sky Sport, al canale 251.

Il test amichevole, inoltre, potrà essere seguito in streaming sull’app DAZN, ma anche su SkyGo e NowTv.

La probabile formazione del PSG

Luis Enrique, per il test amichevole contro l’Inter, a differenza del 4-3-3 adoperato per la sfida contro la Cerezo Osaka, potrebbe optare per il 3-5-2. A difendere i pali ci sarebbe Donnarumma, con Marquinhos, Pereira e Skriniar schierati sulla fascia difensiva. A centrocampo, invece, le scelte potrebbero essere Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha e Kurzawa, alle spalle del duo in attacco formato da Asensio ed Ekitike.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike. Allenatore: Luis Enrique.

La probabile formazione dell’Inter

Stessa soluzione potrebbe essere adottata anche da Simone Inzaghi. Dopo aver proposto il 3-5-2 contro l’Al-Nassr dell’ex Brozovic, l’allenatore dell’Inter potrebbe ripetere la scelta anche in occasione della sfida amichevole contro i parigini. In porta ci sarebbe Stankovic, che davanti a sè troverà Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo, invece, Dumfries e Gosens laterali, con Barella, Calhanoglu e Frattesi al centro. Sulla linea offensiva, spazio nuovamente alla coppia Lautaro–Correa.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Partita: PSG-Inter

PSG-Inter Data: martedì 1 agosto 2023

martedì 1 agosto 2023 Orario: 12:00

12:00 Diretta tv: Sky Sport (canale 251), Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport (canale 251), Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

Segui l’amichevole dell’Inter in tempo reale live su DAZN!