Inter, Lautaro ha detto no agli arabi ma aspetta rinnovo: l'agente fa chiarezza

L'argentino viene da una stagione super ed indosserà la fascia al posto di Handanovic: ora manca solo la firma sul prolungamento

30-07-2023 17:03

Hanno preso Brozovic e Milinkovic-Savic, hanno tentato Osimhen e stanno ancora inseguendo Immobile: volete che gli arabi non abbiano provato anche a comprarsi Lautaro Martinez? La risposta è sì e non è un mistero così come la ferma volontà del giocatore di rimanere all’Inter. L’argentino sarà il capitano e leader designato nella prossima stagione e al momento è l’unica vera certezza di Inzaghi in attacco.

Lautaro capitano e leader dell’Inter

Con l’addio di Handanovic e di tutti gli altri senatori la fascia di capitano sarà sua. Inzaghi non ha avuto dubbi: la fascia sarà di Lautaro che avrà Barella come vice. Aspettando che Thuram faccia vedere il suo valore e dopo l’addio di Dzeko e Lukaku è il Toro la garanzia per il tecnico nerazzurro, che aspetta ancora uno tra Balogun e Scamacca per completare il reparto.

L’agente di Lautaro conferma le offerte dall’Arabia

Parlando a Fcinter1909 il procuratore di Lautaro, Alejandro Camano, ha confermato che il suo assistito ha ricevuto ricche offerte dall’Arabia Saudita (e non solo) ma che le ha rifiutate per restare in nerazzurro: “È un’estate molto movimentata. Lautaro ha fatto molti gol con l’Inter, ha vinto un Mondiale, ha fatto grandi cose con il club e con la Nazionale, non sono cose che passano inosservate tra le grandi d’Europa e in altri mercati”

“C’erano offerte ma Lauti non ha voluto ascoltare, non è uno che mette pressione al suo club presentando offerte. Lautaro è felice all’Inter, è felice a Milano, sta per diventare padre per la seconda volta e i suoi due figli nasceranno a Milano, la città dove sta crescendo lui come calciatore e la sua famiglia. L’Inter gli ha dato un grande riconoscimento, facendolo capitano. E lui è molto felice di questo”.

Lautaro aspetta il rinnovo di contratto

“L’Inter sta continuando a sviluppare il suo progetto e sicuramente Lautaro merita un posto di rilievo – ha aggiunto Camano parlando del possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 – Il rapporto con l’Inter è ottimo, dobbiamo lavorare insieme per dare a Lauti il riconoscimento che merita come top mondiale. Per ora il club non mi ha chiamato, ma credo che lo farà perché tutti vogliamo il massimo per un top come Lautaro. L’Inter sta compiendo uno sforzo importante per rinnovare la rosa e farà uno sforzo anche per valorizzare un top mondiale come Lautaro. Ci chiameranno di sicuro”. I bene informati parlando di prolungamento fino al 2028 con stipendio che aumenterà a 7,5 milioni netti all’anno più bonus.