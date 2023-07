Inter, Lautaro tentato dai soldi arabi: è panico tra i tifosi sul web

Proposta choc da parte della Saudi Pro League nei confronti del Toro nerazzurro. I supporter del Biscione preoccupati per la possibile cessione dell'attaccante.

21-07-2023 11:00

Lautaro Martinez compirà 26 anni il prossimo 22 agosto. In carriera ha finora vestito soltanto due maglie: quella del Racing e quella dell’Inter che porta addosso ormai dal 2018. Intorno al Toro è cambiato il mondo, tanti compagni di reparto sono andati via. Tra questi pure Lukaku, considerato il suo partner ideale per comporre la famigerata Lu-La che ha consegnato al Biscione lo scudetto nella gestione Conte. Fino a poco tempo fa sembrava l’unico intoccabile, punto fermo della Beneamata. Ma su di lui si stanno attivando le temibili sirene arabe, con tutto ciò che ne consegue in termini monetari.

Brozovic e Milinkovic-Savic, ma non è finita qua

Finora dalla Serie A sono approdati nel ricco mondo arabo soltanto due calciatori, sebbene di particolare rilievo. Il primo è stato proprio un interista come Marcelo Brozovic che ha detto sì all’Al-Nassr, mentre il secondo è stato Sergej Milinkovic-Savic che ha sposato la causa, si fa per dire, dell’Al-Hilal. Potrebbe però non essere finita qua, dal momento che da quelle parti hanno ancora qualche altro milioncino da investire sempre nel tentativo di far diventare la Saudi Pro League il miglior torneo al mondo. Ecco perché, dopo un tentativo per Pogba, finora andato a vuoto, c’è parecchio hype intorno al nome di Lautaro Martinez.

L’offerta choc al Toro, che ci pensa

Se un tempo quelli orientali erano i campionati dove andare a svernare per raccogliere gli ultimi spiccioli di una gloriosa carriera, oggi la tendenza è assai diversa. Come abbiamo constatato in Arabia puntano su calciatori nel pieno della loro attività e che abbiano ancora molto da dare. Il giornalista di TyC Sports Cesar Luis Merlo ha lanciato una vera e propria bomba parlando di un’offerta nei confronti di Lautaro Martinez, tale da far girare la testa. Si parla di un contratto quadriennale a 60 milioni di euro l’anno. Non siamo ancora nell’ambito di una trattativa, piuttosto di un cenno di disponibilità offerto dagli arabi al Toro. Che inevitabilmente un pensierino ce lo farebbe.

Le reazioni del tifo, tra timori e speranze

Scorre lentamente la sabbiolina nella clessidra del calciomercato. E c’è chi non vede l’ora si ribalti completamente, con l’avvento del 31 agosto e la fine di ogni storia. “Ma che succede?? Siamo al 21 Luglio e tra arabi e la nostra società con le braccine corte ne ho già le scatole piene di sto calciomercato, chiudete tutto e iniziate il campionato, vado io a giocare in porta!!” si legge in un tweet che palesa tutta la disperazione. “Difficile la vita per noi interisti, ma state tranquilli” ne recita un altro che prova a farsi forza. “Vanno tenuti i giocatori più forti (cit.)” azzarda qualcuno riportando alla mente le parole dei dirigenti. In mezzo alla preoccupazione generale, poi, c’è chi prova ad individuare i meccanismi di calciomercato del mondo arabo: “Comincio seriamente a pensare che gli arabi abbiamo preso il listone del #Fantacalcio e lo stiano scorrendo per fare le offerte“.