Psg, l’ex Juventus Paredes: “Luis Enrique? Mi piace molto”

L’ex centrocampista della Juve alla stampa argentina: “Non so dove giocherò, la mia prima scelta è quella di restare”

26-06-2023 16:39

Dopo la breve esperienza in bianconero. A Torino, con la maglia della Juventus, il centrocampista argentino Leandro Paredes torna al Psg. La dirigenza del club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto del centrocampista che, quindi, torna a Parigi.

Nel corso di alcune interviste con la stampa argentina, Paredes, come poi riportato da Tuttomercatoweb, ha affrontato il tema che riguarda il suo futuro da calciatore: ”Non so dove giocherò, intanto come prima cosa in linea di principio devo tornare a Parigi. È possibile che Luis Enrique diventi il nuovo allenatore del PSG e mi piace molto quest’idea. La mia prima scelta è quella di restare, sarei entusiasta solo potendomi allenare con lui”.