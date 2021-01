PSG, Mauricio Pochettino spera di poter contare ancora su Kylian Mbappé

Le indiscrezioni su un possibile futuro lontano da Parigi per Kylian Mbappé continuano insistenti in questi giorni. Il giovane francese, Campione del Mondo con la propria nazionale nel 2018, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il PSG e sulle sue traccia ci sono con insistenza tutte le big europee.

Intervistato da El Larguero, il neo tecnico dei francesi Mauricio Pochettino prova a fare chiarezza sullaquestione, raccontando quali sono le sue sensazioni dopo queste prime settimane:

“Il club sta lavorando per rinnovare il contratto dei giocatori importanti e Kylian ha un enorme potenziale a 22 anni. Quale allenatore non vorrebbe Kylian Mbappé? Le informazioni si intersecano in modo incredibile e spesso escono cose fuori dal contesto. Kylian qui è felice. L’altro giorno ha semplicemente manifestato la sua frustrazione per non avere segnato. Vediamo cosa succeder. Ama essere qui”.

Il tecnico argentino ha parlato anche della sua positività alò Covid-19, per fortuna senza grande preoccupazione:

“Sto bene, ho qualche sintomo, come tosse e ho avuto un pò di febbre ma sto bene tutto sommato”.

OMNISPORT | 20-01-2021 15:04