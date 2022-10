Psg, Mbappé il più pagato del calcio. Sul podio Messi e Ronaldo

07-10-2022 22:31

Come riporta Forbes, Mbappé è il giocatore più pagato del calcio: nella stagione 2022-2023, il francese guadagnerà 128 milioni di dollari (131 milioni in euro), tra stipendio al Psg e contratti pubblicitari. Secondo in classifica il compagno Messi con 120 milioni, podio completato da Cristiano Ronaldo che si dovrà accontentare di 100.

Gli altri Paperoni del calcio sono la terza stella del Psg, Neymar (87 milioni), gli attaccanti del Liverpool Mohamed Salah (53), del Manchester City Erling Haaland (39), del Barcellona Robert Lewandowski (35 milioni) e del Real Madrid Eden Hazard (31). Nella classifica compare anche Andres Iniesta, che in Giappone si intasca 30 milioni.