Negli ultimi giorni, si è parlato di un possible ritorno a casa di Messi. Il Barcellona infatti ha svelato come il sette volte Pallone d’Oro tornerebbe anche gratis in Spagna, nella squadra con cui è cresciuto. Ma il Psg non ha assolutamente voglia di perdere l’argentino.

Secondo Cadena Ser, infatti, il PSG avrebbe proposto il rinnovo al fuoriclasse argentino per un’altra stagione con un ingaggio da 30 milioni di euro. Vedremo quale sarà la scelta di Messi.