PSG, Verratti confessa: "L'arbitro ci ha mandato a quel paese"

Nonostante praticamente un’intera gara da giocare, a ben vedere le speranze del PSG di rimontare il Manchester City si sono spente dopo l’1-0 di Mahrez, assoluto protagonista dei Citizens nella fase ad eliminazione diretta, a inizio match. Dopo, solo un rincorrere vuoto, fino al nervosismo nel secondo tempo.

Consapevole di avere sempre meno tempo e di non riuscire a creare occasioni, con la sola traversa di Marquinhos a mettere paura ad Ederson, il PSG si è via via sfaldato, cadendo nella disperazione di una finale sempre più lontana e sfumata definitivamente dopo il raddoppio di Mahrez.

Il PSG non ha mai dato l’impressione di poter passare il turno, ingabbiato dalla tattica del Manchester City, deciso a raggiungere la prima finale di Champions dopo anni di spese folli e opportunità mancate. Il nervosimo ha preso così possesso degli uomini di Pochettino, facendo crollare definitivamente il castello costruito nei mesi precedenti.

L’espulsione di Di Maria ha chiuso i giochi: scintille con Fernandinho oltre la linea del fallo laterale e pestone dell’argentino nei confronti del centrocampista, con immediato rosso da parte di Kuipers. PSG in dieci e sempre più diretto verso l’eliminazione.

Fuori Di Maria, con le proteste dei giocatori del PSG, su tutti Marco Verratti. Dal rosso al compagno di squadra, l’ex centrocampista del Pescara ha contestato spesso le decisioni dell’arbitro e il comportamento degli avversari, rimediando un giallo.

Un nervosismo che lo stesso Verratti ha spiegato al termine della gara, ai microfoni di Sky:

“Io nervoso? Dà fastidio quando l’arbitro ti manda 3-4 volte a fan***o”.

Anche Herrera, a RMC, ha confermato quanto detto da Verratti:

“Abbiamo parlato di rispetto con l’arbitro, ha detto a Paredes di andare a fanculo. Se lo dico io mi prendo tre o quattro giornate di squalifica”.

Dichiarazioni inaspettate, che aumentano le polemiche post rosso a Di Maria. PSG eliminato e tifosi su tutte le furie per diversi motivi: la doppia sconfitta in semifinale e l’arbitraggio di Kuipers. Rimane, in ogni caso, il passaggio alla finale del Manchester City.

OMNISPORT | 04-05-2021 23:58