Psicodramma Dybala, i tifosi dell'Inter ora hanno paura di perdere la Joya

Era già dell’Inter a maggio, a giugno sembrava dovesse scatenarsi un’asta col Milan, fino a qualche giorno fa era diventato il sogno proibito del Napoli, qualcuno continuava a sperare in un riavvicinamento con la Juventus ma la realtà è che ad oggi, 8 luglio, Paulo Dybala è un disoccupato di lusso. L’argentino, svincolatosi dai bianconeri, è ancora senza squadra e lo stallo comincia a preoccupare seriamente tutti. Marotta ha sempre ammesso l’interesse per la Joya ma ultimamente ha fatto capire che non è una priorità e che potrebbe anche non arrivare.

Dybala potrebbe andare al Manchester United

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sembra che nessuno in Italia lo voglia. La frenata dell’Inter non sarebbe tattica ma reale, l’entourage lo sa e ha riallacciato i contatti con i club di Premier League non scartando l’ipotesi Manchester United che già nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni all’agente Antun.

Dybala divide i tifosi: un lusso o una necessità?

Sui social fioccano le reazioni. C’è un partito che considera la Joya solo un bell’ornamento: “Dybala è per tutti la ciliegina o una delle ultime alternative ai loro obiettivi. Non può mai essere parte della torta” oppure: “Sinceramente per me Bremer è una priorita. Dybala no (ovviamente saro molto felice se dovesse venire)” e ancora: “Di Dybala possiamo farne tranquillamente a meno, la difesa non va toccata, ma possibilmente migliorata. E poi io preferirei un altro giocatore di fascia ( preferibilmente di sinistra ) perché Gosens ok..Ma..non si sa mai”

I tifosi dell’Inter pensano a una tattica del club per Dybala

C’è chi scrive: “E’ a spasso e non può essere solo una questione di richieste economiche perché per abbassare le richieste i calciatori vanno approcciati prima. Qui non lo cerca nessuno ad oggi” oppure: “Secondo me è una questione tattico/tecnica non economica. Una volta preso Lukaku, la coppia titolare è fatta. Dybala se lo prendi e non lo metti al centro del progetto (titolare fisso) per me non ha molto senso. A meno di non cambiare modulo”

Non mancano gli ottimisti: “Un giocatore come Dybala dimenticato? O non si avvicinano perché ormai sanno già della chiusura dell’Inter?” e infine: “Dybala ha già tutto pronto con l’Inter, appena arriva l’uscita in attacco viene presentato. Questione di tempo e accade, non vi pare strano nessun altro faccia offerte? Perché Dybala risponde a tutti che ha già l’accordo con l’Inter”.

