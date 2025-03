PSV shock, Lucas Perez ha la tubercolosi attiva: si teme focolaio, a rischio la sfida con l’Ajax?

Allarme in Olanda per il caso Lucas Perez: stagione finita per il 36enne spagnolo, ingaggiato a fine febbraio e ora in isolamento. Juventus tranquilla: ecco perché

Allarme in casa Psv. Come comunicato dal club di Eindovhen che ha eliminato la Juventus ai playoff di Champions League a un calciatore della prima squadra è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Il De Telegraaf non ha dubbi: ad averla contratta sarebbe il 36enne Lucas Perez, ingaggiato a fine febbraio. A rischio il big match con l’Ajax.

Psv, Lucas Perez ha la tubercolosi attiva

L’attaccante spagnolo Lucas Perez è stato preso da svincolato il 23 febbraio per far fronte agli infortuni dell’americano Pepi e di Luuk De Jong, dunque dopo la doppia sfida con la Juventus. Ma fin qui ha racimolato solo 24 minuti in tre spezzoni di partita e non ha giocato in Champions League perché non inserito nella lista UEFA.

Da quanto si apprende, il calciatore ex Deportivo La Coruna è ora in isolamento e lo sarà per almeno tre-quattro settimane durante le quali si sottoporrà a un lungo ciclo di antibiotici. Di fatto è già calato il sipario sulla sua stagione, anche perché ci vorrà del tempo prima di recuperare la migliore condizione fisica.

Rischio focolaio, Juve tranquilla

La notizia è data diffusa proprio dal Psv in un nota: “A un calciatore della nostra prima squadra è stata diagnosticata la tubercolosi attiva (che colpisce i polmoni, ndr). Nonostante la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene monitorata attentamente e stiamo collaborando con le autorità sanitarie”. Si teme il rischio focolaio, anche se il club attraverso uno pneumologo fa sapere che “non vi è alcun rischio di infezione all’aria aperta”, riporta il De Telegraaf.

Ad ogni modo, sarebbe già stata avviata un’indagine per risalire ai contatti del calciatore, un po’ come avveniva nel caso del coronavirus. Il quotidiano olandese riferisce che la tubercolosi attiva ha un lungo periodo di incubazione – di almeno otto settimane – prima che si palesino i sintomi. In questo periodo il paziente è anche contagioso, ma nel caso di Perez non era ancora approdato in Eredivisie: si tratta di un dettaglio di non poco conto, perché quest’aspetto riduce il riduce il rischio di infezioni nella rosa del Psv. Non ha nulla da temere la Juventus: la doppia sfida ai playoff di Champions si è giocata prima dell’ingaggio dello spagnolo, che tra l’altro non è stato neppure inserito nella lista Uefa.

Lotta al titolo: a rischio la sfida con l’Ajax

Domenica prossima il Psv, secondo in classifica, ospiterà l’Ajax capolista guidato dall’italiano Farioli (+6) in un match ad altissima tensione che potrà riaprire o chiudere definitivamente la corsa per il titolo. Ma, in seguito al caso Perez, è possibile che il big match sia rinviato.

Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali: sulla vicenda si sta muovendo la Federcalcio olandese (KNVB) e anche i due club sono in costante contatto. Da parte dei lancieri nessun aut aut: il club di Amsterdam ritiene infatti che sia ancora prematuro prendere una posizione.