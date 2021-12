Pugno duro dell'Arsenal: Aubameyang non sarà più il capitano dei 'Gunners'

14-12-2021 13:35

Sta avendo gravi strascichi la vicenda che vede coinvolto Pierre-Emerick Aubameyang , escluso dai convocati dell’ Arsenal per la gara vinta contro il Southampton sabato pomeriggio: alla base di questa scelta c’erano dei motivi disciplinari, come dichiarato dal tecnico Mikel Arteta in conferenza stampa.

Con questa nota, i ‘Gunners’ hanno invece calcato la mano nei confronti del bomber gabonese, privato della fascia da capitano e non convocato per il derby londinese col West Ham di mercoledì. “Dopo l’ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per i convocati della partita di mercoledì col West Ham. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla gara di domani” .

Una storia che ricorda molto quella tra l’Inter e Mauro Icardi, anch’egli declassato nel febbraio 2019 in favore dell’attuale capitano Samir Handanovic, prima dell’addio definitivo con direzione Parigi.

