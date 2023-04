Pugno duro Rocchi dopo errori arbitri, spediti tutti in B: si rivede Orsato

Fabbri, Ghersini e Aureliano retrocessi, per la Juventus riecco Sozza a Marcenaro Napoli-Salernitana

27-04-2023 13:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sa essere anche duro il designatore Rocchi, che pure è sempre pronto a dare una seconda chance agli arbitri. Lo dimostrano le scelte per la 32sima giornata di serie A, ricca peraltro di big-match sia in chiave salvezza che per i vertici della classifica. Tornano arbitri di primissima fascia ma sono diverse le “punizioni” per chi ha lasciato a desiderare nell’ultimo turno.

Arbitri, spediti in B Ghersini e Fabbri

Si comincia da Fabbri. L’arbitro di Ravenna è stato assai contestato per Juve-Napoli, dimostrando che forse la sua designazione è stata un azzardo: dal pugno di Gatti a Kvara non sanzionato all’errore su Lobotka che è stato corretto solo dal Var il giudizio è stato insufficiente. Fabbri è stato mandato al Var in serie B per Frosinone-Reggina. Pure Aureliano, che era al Var all’Allianz Stadium, è stato mandato egualmente in B per Spal-Perugia. Spedito al Var anche Irrati, che ha fatto male in Atalanta-Roma.

Out anche Ghersini, contestatissimo da Sarri per Lazio-Torino (“spero che lo fermino”): anche lui in B al Var per Benevento-Parma dove all’Avar c’è Marco Serra, ieri diffidato e in attesa di verdetto, come l’arbitro Massa che dirigerà Bari-Cittadella.

Arbitri, per il derby che può dare lo scudetto un arbitro giovane

Non si torna indietro però sulla linea giovani: ad arbitrare il derby campano Napoli-Salernitana (che risulta ancora di sabato alle 15 e che potrebbe essere la gara-scudetto) c’è il baby-talento Marcenaro.

Arbitri: Orsato torna a dirigere un big-match

Si rivede Orsato in un big-match; dirigerà Roma-Milan. Per Orsato sarà la terza direzione in questa stagione con la Roma, avendo arbitrato le gare contro Lazio e Napoli. Per il fischietto della sezione di Schio sono 35 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, di cui 5 consecutive negli ultimi 5 incontri (Lazio-Roma 3-0, Juventus-Roma 2-0, Juventus-Roma 1-0, Roma-Lazio 0-1 e Napoli-Roma 2-1).

Sono 2, invece i Roma-Milan diretti dall’arbitro vicentino e qui i precedenti sorridono ai giallorossi: Roma-Milan 2-1 del 27 ottobre 2019 e Roma-Milan 1-1 del 9 gennaio 2016. 33 precedenti in Serie A con il Milan, per uno score di 13 vittorie, 12, pareggi e 8 sconfitte.

Arbitri, Guida per Inter-Lazio

Guida arbitrerà l’altro incontro di cartello Inter-Lazio. Il fischietto di Torre Annunziata ha diretto la Lazio in 24 occasioni, nove delle quali terminate con la sua vittoria. Otto match si conclusi con la sconfitta dei biancocelesti, sette i pareggi. 27esima volta invece con l’Inter. Il bilancio generale conta tredici vittorie, sette pareggi e 6 sconfitte. Alla Juve si rivede il golden-boy Sozza che ha tre precedenti con i bianconeri: una vittoria, un pari e una sconfitta. Straordinari infine per Doveri che, dopo aver arbitrato benissimo in coppa Italia Inter-Juventus, domenica fischierà in Cremonese-Verona, scontro salvezza.

Arbitri, tutte le scelte della 32esima giornata di serie A

Queste tutte le designazioni:

LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30: MARCHETTI

SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45: RAPUANO

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00: MARCENARO

ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00: ORSATO

TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45: SACCHI

INTER – LAZIO h. 12.30: GUIDA

CREMONESE – H. VERONA h. 15.00: DOVERI

SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00: DIONISI

FIORENTINA – SAMPDORIA h. 18.00: GIUA

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45: SOZZA