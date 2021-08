Punter sull’addio a Milano: “Non lo nego, è stato difficile”

Tra gli addi avvenuti in casa Olimpia Milano durante l’offseason, uno di quelli che ha suscitato più scalpore è stato quello di Kevin Punter.

La guardia statunitense infatti, dopo una sola stagione con le “Scarpette Rosse”, ha deciso di levare le ancore e rispondere alla chiamata del Partizan Belgrado rinunciando alla possibilità di inseguire l’Eurolega nel capoluogo milanese.

“Non lo nego, è stato un po’ difficile” ha confessato l’ex Stella Rossa classe 1993.

“Tutti si aspettavano che restassi in Eurolega, la scorsa stagione ho alzato l’asticella. Ma la off-season non è andata come pensavo, e poi si è presentata questa opportunità. Molti probabilmente avrebbero avuto dei dubbi a fare questo passo, non io. In passato è stato così, ma mi sono detto: ‘Non importa cosa pensano gli altri’. Felice sia andata così”.

Cruciale nella sua decisione si è rivelata la chiamata di un coach leggendario come Zeljko Obradovic.

“Non mi ha sorpreso, ma ho pensato ‘Fratello, stai parlando con Zeljko, che ha vinto nove EuroLeague.’ Lui è una leggenda. Non posso dire di essere stato travolto dalle emozioni, ma mi ha reso più facile la decisione. Mi ha detto che crede fortemente in me e nelle mie qualità, che posso fare la differenza ed essere un rinforzo di qualità per la squadra, quindi quell’invito è stato come la ciliegina sulla torta”.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:57