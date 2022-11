20-11-2022 09:02

Deve avere un karma tutto particolare legato ai Mondiali Karem Benzema. Escluso dagli Europei del 2016 e dalla coppa del mondo del 2018 per motivi extracalcitici – lo scandalo Sexgate del 2014, quando fu riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto ai danni dell’ex compagno di squadra Mathieu Valbuena con l’accusa di aver minacciato di diffondere e rendere pubblico il video di una relazione sessuale tra Valbuena e la sua compagna – il bomber francese dovrà dire ancora addio al Mondiale anche quest’anno, quello magico in cui ha vinto tutto compreso il Pallone d’oro.

Mondiali, Benzema si è infortunato in allenamento

Nel pomeriggio di ieri l’attaccante del Real Madrid ha lasciato il campo infortunato dopo aver accusato un problema al quadricipite della coscia sinistra. I controlli a cui si è sottoposto in serata hanno confermato quello che si temeva: nuovo infortunio muscolare. Previste tre settimane si stop. Benzema salterà tutto il Mondiale.

Mondiali, Deschamps triste per il forfait di Benzema

Didier Deschamps ha commentato sconfortato: “Sono estremamente triste per Karim. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende”. Per il ct della Francia è l’ennesima assenza pesante, dopo quelle di Kante, Pogba, Kimpembe, Nkunku e Maignan.

Dal canto suo Benzema ha commentato sui social la tegola che gli è piovuta addosso: “Nella mia vita non mi sono mai arreso, ma stasera devo pensare alla squadra come ho sempre fatto, quindi la ragione mi dice di lasciare il mio posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un bel Mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto”.

Mondiali, al posto di Benzema tocca a Giroud

Prima di Benzema, l’ultimo Pallone d’oro a saltare un Mondiale fu Allan Simonsen: vinse il premio nel ’77 e la Danimarca non si qualificò per il Mondiale del 1978. Stavolta è ancora più beffardo il motivo del forfait. Chi sostituirà Benzema al centro dell’attacco dei galletti? Tutti gli indizi portano a Giroud (ma occhio a Terrier) anche se il bomber del Milan è un po’ malconcio per una botta al piede presa in allenamento. Proverà a stringere i denti per farsi trovare pronto per il debutto, previsto martedì alle 20 contro l’Australia.