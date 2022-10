17-10-2022 22:00

Con la sua quattordicesima posizione, Rafael Leao è il miglior “italiano” al Pallone d’oro 2022. L’esterno portoghese del Milan fa meglio del compagno di squadra, Mike Maignan, venticinquesimo. Diciassettesimo, Dusan Vlahovic per la sua stagione divisa tra Fiorentina e Juventus.

Benzema vince il Pallone d’oro

Assegnato considerando la stagione sportiva e non l’anno solare, il Pallone d’oro 2022 incorona per la prima volta in assoluta l’attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema, trascinatore delle Merengues allenate da Carlo Ancelotti nella passata edizione della Champions League. A sorpresa, Robert Lewandowski chiude al quarto posto. Sul podio, al posto del polacco del Barcellona ci vanno Kevin De Bruyne (terzo) e Sadio Mané (secondo).

Nessuna sorpresa, invece, per il Trofeo Lev Yashin, assegnato all’estremo difensore del Real Madrid, Thibaud Courtois. Al talento del Barcellona, Gavi va il premio Kopa, come miglior U21. Alexia Putellas, attaccante del Barcellona femminile, conquista il secondo Pallone d’Oro di categoria consecutivo.

Maignan venticinquesimo al Pallone d’oro

Nessun azzurro in graduatoria, gli unici “italiani” in gara sono i milanisti Mike Maignan e Rafael Leao e lo Juventino (ex Fiorentina) Dusan Vlahovic. Il portiere francese campione d’Italia al primo anno con la maglia del Milan chiude in 25esima posizione in compagnia di Kimmich del Bayern Monaco, Rudiger del Real Madrid (ex Chelsea), Joao Cancelo del Manchester City, Nkunku del Lipsia e Nunez del Liverpool (ex Benfica).

Leao e Vlahovic meglio di Cristiano Ronaldo

Dusan Vlahovic e Rafael Leao fanno meglio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ex Juve, complice l’annata sottotono con lo United, si ferma al ventesimo posto. Il bianconero lo supera di tre posizioni, piazzandosi in diciassettesima posizione con Luis Diaz del Liverpool (ex Porto) e Casemiro dello United (ex Real Madrid). Quattordicesimo posto in condivisione con Fabinho del Liverpool per l’esterno offensivo del Milan MVP della scorsa Serie A.

Pallone d’oro orfano di italiani

A rileggere oggi la lista dei candidati al Pallone d’oro 2021 sembra passato un secolo, invece, di mesi ne sono trascorsi poco più di undici. L’Italia è fuori dal Mondiale e non è un caso che, rispetto alla scorso 29 novembre 2021, la graduatoria del premio assegnato da France Football, sia orfana di azzurri.

Un anno fa, il piazzamento più alto tra gli eroi di Euro 2020 fu per Jorginho, terzo anche grazie alla Champions League conquistata con la maglia del Chelsea. Decimo Gianluigi Donnarumma (che si è aggiudicato anche il Trofeo Lev Yashin come miglior portiere), Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo, ventiseiesimo Nicolò Barella. In graduatoria a rappresentare la Serie A, l’ex Juve Cristiano Ronaldo (6°), Romelu Lukaku (12°), Simon Kjaer (18°) e Lautaro Martinez (21°).

Pallone d’oro 2022, la classifica finale

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Bayern Monaco)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Barcellona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Psg

7. Thibaud Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius Jr. (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Manchester City)

11. Heung-Min Son (Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Manchester City)

13. Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

14. RAFAEL LEAO (MILAN)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Virgil Van Dijk (Liverpool)

17. DUSAN VLAHOVIC (JUVENTUS)

17. Casemiro (Manchester United)

17. Luis Diaz (Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Manchester City)

22. Phil Foden (Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25. Mike MAIGNAN (MILAN)

25. Christopher Nkunku (Lipsia)

25. Darwin Nunez (Liverpool)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Antonio Rudiger (Real Madrid)

25. Joshua Kimmich (Bayern Monaco)