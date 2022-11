Qatar 2022, Brozovic rassicura la Croazia e l'Inter

20-11-2022 13:12

Quattro anni fa la Croazia ai Mondiali in Russia era arrivata in finale. Ora in Qatar ha l’obiettivo di provare a stupire tutti e lo farà con Marcelo Brozovic, che ha rassicurato sulle sue condizioni. Intervistato da Nova TV, il centrocampista dell’Inter ha infatti detto: “Mi sento bene, mi sono allenato bene nelle ultime due settimane. Sono entrato nelle ultime tre partite. Sto bene e spero di stare meglio”

Sugli obiettivi della sua Croazia ha dichiarato: “Il nostro imperativo è fare il girone e vedremo. Dobbiamo dare tutti il massimo in ogni partita, chi gioca, chi entra e chi sta in tribuna. Se diamo tutto ogni volta non ci saranno problemi”. Brozovic punta davvero in alto: “Cerchiamo un piazzamento migliore rispetto all’ultima volta”.