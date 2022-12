Qatar 2022, Corea del Sud-Portogallo: le probabili formazioni

02-12-2022 08:27

Oggi, alle 16:00, all’Education City Stadium di Al Rayyan, va in scena Corea del Sud-Portogallo, gara valida per la terza e ultima giornata del gruppo H. I portoghesi sono già certi del pass per gli ottavi di finale, grazie alle prime due vittorie con Ghana e Uruguay. La squadra del Ct Bento (non sarà in panchina), ha un solo punto: deve vincere e sperare in buone notizie da Ghana-Uruguay.

Da non escludere che Fernando Santos decida di risparmiare Cristiano Ronaldo, facendolo partire dalla panchina. Il tridente dei portoghesi dovrebbe essere composto da Bernando Silva, Joao Felix e Leao. Dall’altra parte, il Ct Bento punta sul talento di Son per provare a portare a casa i tre punti. Un solo precedente tra le due nazionali: Mondiale 2002, vittoria degli asiatici per 1-0.

Le probabili formazioni:

COREA DEL SUD (4-2-3-1): S. Kim; M.H. Kim, M.J. Kim, Y. Kim, J. Kim; I. Hwang, Jung; Kwon, Jeong, H. Son; Cho. Ct: Bento.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Leao. Ct: Fernando Santos.