Qatar 2022, Costa Rica-Germania: le probabili formazioni

01-12-2022 10:51

Grande chance per la Germania, dopo l’esordio da brivido: battere la formazione di Suarez varrebbe con ogni probabilità l’accesso agli ottavi, perché appare difficile il Giappone replichi il colpaccio contro le Furie Rosse.

A ben vedere, lo stesso Costa Rica può approfittare dell’altra partita, perché in caso di sconfitta asiatica scavallerebbe agli ottavi di finale pareggiando: i Tycos puntano sull’affidabilità di Keylor Navas tra i pali e sulle mansioni prettamente difensive di Oviedo, Fuller e Campbell; nella Nationalmannschaft maglia da titolare per l’uomo della Provvidenza Fullkrug, da poco esordiente nella Selezione, imbeccato dal terzetto Gnabry-Gundogan-Musiala. Thomas Muller partirà dalla panchina, come il recuperato Sane: il ballottaggio in difesa coinvolge Raum e Schlottenbeck.

Queste le probabili formazioni:

Costa Rica (4-4-2): Keylor Navas; Waston, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejeda, Torres; Campbell, Contreras. Allenatore: Luis Fernando Suarez.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Fullkrug. Allenatore: Hans-Dieter Flick

La classifica da cui si riparte è: Spagna 4, Giappone e Costa Rica 3, Germania 1