Qatar 2022, Croazia-Belgio: le probabili formazioni

01-12-2022 09:58

Al Mondiale 2022 potrebbe essere in arrivo la prima sorpresa. L’ultima giornata del Gruppo F, infatti, mette di fronte alle 16 all’Ahmad bin Ali Stadium di Al-Rayyan Croazia e Belgio, rispettivamente seconda e terza a Russia 2018, ma attese da un vero e proprio spareggio per un posto negli ottavi.

Le possibilità che entrambe proseguano il cammino in Qatar è infatti legata a un pareggio associato a un’improbabile lagra sconfitta del Marocco nella contemporanea sfida contro il Canada, ultimo e già eliminato.

La Croazia guida il girone proprio insieme al Marocco con 4 punti e potrà quindi giocare per due risultati su tre, mentre il Belgio, reduce dalla rovinosa sconfitta contro i nordafricani e alle prese con uno spogliatoio spaccato, deve vincere per non rischiare di chiudere in maniera fallimentare non solo il Mondiale, ma un intero ciclo di una generazione di fenomeni mai realmente a proprio agio in nazionale.

Il ct croato Dalic conferma la formazione che ha schiantato il Canada, con Kramaric a destra del tridente, Livaja in mezzo e Brozovic mezzala. Nel Belgio possibile esordio in Qatar dal primo minuto dell’acciaccato Romelu Lukaku, in campo solo nel finale contro il Marocco.

Croazia-Belgio, le probabili formazioni.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct.: Z. Dalic.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku. Ct.: R. Martinez.