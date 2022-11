Qatar 2022, Francia: i convocati per i Mondiali

09-11-2022 21:55

Didier Deschamps ha deciso quali sono i connazionali che porterà in Qatar per difendere il titolo mondiale. La particolarità della convocazione dell’ex bianconero risiede nel fatto che la lista consegnata alla Fifa dalla FFF, la Federcalcio francese, abbia solo 25 nomi sui 26 concessi. Tra i convocati spiccano i nomi di Theo Hernandez e Olivier Giroud del Milan e Adrien Rabiot della Juve. Assente il portiere del Milan, Maignan, considerato non in condizione di affrontare il mondiale considerando il suo recente infortunio. Maignan che va ad aggiungersi agli infortunati Paul Pogba, N’Golo Kanté, Ferland Mendy, Lucas Digne e Wissam Ben Yedder che non potranno raggiungere i compagni in Qatar.

Queste le scelte dei transalpini:

PORTIERI: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes).

DIFENSORI: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United).

CENTROCAMPISTI: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia).

ATTACCANTI: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (Lipsia).