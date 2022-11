30-11-2022 17:18

E’ pronto a giocarsi la qualificazione contro il Costa Rica, che sopravanza di due lunghezze la Germania alla pari del Giappone, Hans Flick, ma la vittoria è adesso un obbligo per la Nazionale teutonica: “Tutti i calciatori sono in forma e pronti a scendere in campo, Sane adesso può essere schierato dall’inizio e Havertz è a disposizione, contro la Spagna era raffreddato; vedremo infine Fullkru se giocherà. Non sento la pressione: ho un contratto sino al 2024 e non vedo l’ora di giocare l’Europeo in casa nostra. Non è altro che presunzione ipotizzare di fare otto gol al Costa Rica, che dopo la sconfitta contro la Spagna ha mostrato la propria abilità difensiva contro il Giappone: vogliamo provare a chiarire subito le cose, ma non sarà facile”.

La riflessione finale verte sull’identità che un allenatore può regalare a una Selezione: “Negli ultimi anni qualche sfumatura è cambiata, cerco di proporre con la Germania un calcio attraente, moderno e offensivo. Serve pressare alto e di continuo: i nostri concetti sono l’intensità, il possesso palla e la determinazione a essere propositivi”.