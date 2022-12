Qatar 2022, Koundè e Rabiot all'unisono: "Nessuna preferenza tra Inghilterra e Senegal"

04-12-2022 19:57

L’accesso ai quarti di finale è stato così commentato da Jules Koundé e Adrien Rabiot ai microfoni di TF1: “E’ stata una vittoria meritata, anche se nel primo tempo abbiamo sofferto contro la Polonia che si è rivelata una buona squadra. Soprattutto nel secondo tempo siamo riusciti a fare male alla Polonia nei momenti importanti: abbiamo dovuto cancellare le palle perse e mettere una maggiore intensità, questi sono stati gli elementi chiave. Ora siamo contenti di avere tempo per recuperare e prepararci bene per il quarto di finale: ci decomprimeremo e poi concentreremo rapidamente su quella partita, ma non c’è preferenza tra Senegal e Inghilterra; torneremo in albergo e guarderemo la partita con attenzione, perché amiamo il calcio. È un momento di condivisione vedere la gente dell’hotel che festeggia con noi e ci applaude” analizza il difensore del Barcellona.

Fa da eco il centrocampista bianconero: “Nessuna preferenza in vista della prossima partita, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e mantenere la mentalità del secondo tempo; noi siamo pronti per affrontare chiunque”.