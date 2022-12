Qatar 2022, Olanda-Argentina: probabili formazioni

09-12-2022 11:04

Il secondo quarto di finale in programma oggi alle ore 20.00 è Olanda-Argentina.

Tra gli Oranje, nessun dubbio per Van Gaal che schiererà la stessa formazione che ha avuto la meglio sugli Stati Uniti negli ottavi. Coppia Depay-Gakpo in attacco. Scaloni tene fuori ancora Lautaro e schiera Alvarez. Conferma per Fernandez a centrocampo. De Paul fuga i dubbi sulla sua presenza con un video sui social. Di Maria verso il recupero completo. Si gioca allo stadio Lusail.

OLANDA (3-4-1-2), la probabile formazione: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct. Van Gaal

ARGENTINA (4-3-3), la probabile formazione: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.