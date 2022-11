Qatar 2022, Pogba: "Sosterrò la Francia da lontano"

10-11-2022 19:49

Paul Pogba non sarà ai prossimi Mondiali in Qatar con la sua Francia, perché non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio al ginocchio che non gli ha fatto giocare nemmeno una partita ufficiale dal suo ritorno alla Juventus. La nazionale transalpina sarà dunque costretta a fare a meno dell’ex giocatore del Manchester United.

Lo stesso Pogba sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio importante alla Francia: “Dio ha avuto per me altri piani: supporterò la mia squadra, la mia nazione, il mio paese da molto lontano, ma il mio cuore è con loro! Auguro il meglio a tutti i giocatori selezionati”.