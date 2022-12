Qatar 2022, Regragui: "Abbiamo scritto la storia dell'Africa"

10-12-2022 19:16

Il tecnico del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Portogallo che vale l’accesso alle semifinali della Coppa del Mondo in Qatar.

Il Marocco è tra l’altro la prima squadra africana a qualificarsi per la semifinale di un torneo di Coppa del Mondo. Queste le parole di Regragui:

“Dopo la Spagna, siamo stati in grado di vincere contro un’altra grande nazionale come il Portogallo. Abbiamo dato il massimo, c’è ancora qualche calciatore affaticato ma chi è sceso in campo si è battuto fino alla fine. Questo gruppo ha tanta forza d’animo. Prima della partita ho detto ai ragazzi che bisognava scrivere la storia per l’Africa. Sono molto, molto, orgoglioso di loro”.