05-12-2022 17:55

Il 47enne Hoalid Regragui ha preso in mano poco prima che la spedizione partisse per il Qatar la Nazionale del Marocco e la vittoria del proprio girone deve essere un trampolino di lancio per l’eliminazione diretta: “Sarà una partita molto difficile, giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo dal punto di vista calcistico e una delle favorite per il titolo iridato. Se riusciremo a fare il colpaccio contro la Spagna, sarà una bella sorpresa per noi e per il Paese. Il mio messaggio al gruppo è stato chiaro fin dall’inizio, ogni partita è una finale e domani sarà la nostra quarta finale”

Il selezionatore dei Leoni dell’Atlante ha vinto nel ’21-’22 la Champions League della COnfederazione CAF alla guida del Wydad Casablanca.