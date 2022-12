Qatar 2022, Shearer profetizza: "Kane non scorderà quel rigore"

11-12-2022 17:51

L’ex centravanti della Nazionale inglese Alan Shearer analizza l’errore di Harry Kane e quanto ciò possa influire sulla psicologia del capitano dell’inghilerra: “Kane è un calciatore eccezionale, conosco il suo modo di pensare e so che dedicherà il tempo e la notte a questo penalty. E’ un momento che rivivrà, lo so per espierienza personale: quando giocavo con il Newcastle sbagliai in una maniera molto simile dal dischetto contro il Sunderland e ancora adesso quando mi sveglio ci ripenso” dichiara al The Athleic “Lui è il calciatore migliore della squadra e per un centravanti non segnare è sintomo di delusione verso chi tifa per te”.