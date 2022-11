Qatar 2022, Spagna-Costa Rica: le probabili formazioni

23-11-2022 09:19

Sarà con ogni probabilità corsa a due tra Spagna e Germania per acciuffare il primato del Girone E, dopo l’esordio dei tedeschi toccherà agli iberici (ore 17,00): Luis Enrique punta sulla bella gioventù (sono solamente 6 i calciatori che hanno assaggiato la manifestazione), magari trascinata da Alvara Morata a livello di finalizzazione.

L’ex Juventus sarà affiancato da Dani Olmo (in ballottaggio con Sanabria) e Ferran Torres (Ansu Fati è pronto a subentrare) in attacco e proverà a finalizzare il gioco intessuto dal centrocampo azulgrana Gavi-Busquets-Pedri, segnando magari il 100^ gol della Spagna al Mondiale: per la prima volta in un Mondiale la gara inaugurale del cammino delle Furie Rosse sarà contro una Nazionale extra – europea, il Costa Rica che ripropone parecchi senatori (Navas, Ruiz, Borges, Campbell, cui sono affidate le ripartenze, e Tejeda) protagonisti in Brasile otto anni fa.

Queste le probabili formazioni:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Erik Garcia, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. Allenatore: Luis Fernandez Suarez.