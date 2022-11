Qatar 2022, Svizzera-Camerun: le formazioni ufficiali

24-11-2022 10:32

Tutto pronto per Svizzera-Camerun, gara di avvio del penultimo raggruppamento del torneo, il Girone G: gli europei non modificano la squadra ipotizzata alla vigilia, Okafor comincerà dalla panchina. Ci sono invece un paio di novità tra gli africani, con Tolo preferito al friulano Ebosse e Mbeumo che fa sedere in panchina il totem Vincent Aboubakar, che ha vinto la classifica cannonieri della Coppa d’Africa.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Yakin

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, N’Koulou, Tolo; Anguissa, Hongla, Oum Guet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Allenatore: Song

In serata toccherà a Brasile-Serbia.