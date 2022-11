Qatar già eliminato, il ct non fa drammi

26-11-2022 12:23

Il commissario tecnico del Qatar Felix Sanchez in conferenza stampa ha cercato di sdrammatizzare il flop dei padroni di casa, già eliminati dal Mondiale ospitato in casa dopo appena due partite: nessuno aveva fatto peggio in passato.

“La delusione c’è, ma non parlerei di fallimento. Volevamo andare lontano, sappiamo di avere dei limiti come nazionale e il nostro obiettivo era quello di provare a essere competitivi”. Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Qatar cercherà di chiudere con onore nella sfida contro l’Olanda.