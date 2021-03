Qualificazioni al Mondiale: torna al gol Ronaldo, in rete due interisti

Nei match per le qualificazioni al Mondiale 2022 va in gol Cristiano Ronaldo e il Portogallo rimonta il Lussemburgo chiudendo 3-1. Il Belgio ne segna 8 ma Lukaku non gioca. 3-3 tra Turchia e Lettonia, con Calhanoglu in gol e autore di un assist. Vincono anche Croazia e Slovacchia: in rete Perisic e Skriniar.

GRUPPO A

AZERBAIGIAN–SERBIA 1-2 (giocata alle 18)

16′ e 81′ A. Mitrovic (S), 59′ rig. Makhmudov (A)

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO 1-3

30′ Rodrigues (L), 47′ Jota (P), 51′ Ronaldo (P), 80′ Palhinha (P)

CLASSIFICA: Portogallo 7, Serbia 7, Lussemburgo 3, Irlanda 0, Azerbaigian 0

GRUPPO E

BELGIO-BIELORUSSIA 8-0

14′ Batshuayi, 17′ e 89′ Vanaken, 38′ e 76′ Trossard, 42′ Doku, 49′ Praet, 70′ Benteke

GALLES-REPUBBLICA CECA 1-0

82′ James

CLASSIFICA: Belgio 7, Repubblica Ceca 4, Galles 3, Bielorussia 3, Estonia 0

GRUPPO G

GIBILTERRA-OLANDA 0-7

42′ Berghuis, 55′ L. De Jong, 61′ e 88′ Depay, 62′ Wijnaldum, 64′ Malen, 85′ Van De Beek

MONTENEGRO-NORVEGIA 0-1

35′ Sorloth

TURCHIA-LETTONIA 3-3

2′ Karaman (T), 33′ Calhanoglu (T), 35′ Savalnieks (L), 52′ rig. Yilmaz (T), 58′ Uldrikis (L), 79′ Ikaunieks (L)

CLASSIFICA: Turchia 7, Olanda 6, Montenegro 6, Norvegia 6, Lettonia 1, Gibilterra 0

GRUPPO H

CIPRO-SLOVENIA 1-0 (giocata alle 18)

42′ Pittas

CROAZIA-MALTA 3-0

62′ Perisic, 76′ rig. Modric, 90′ Brekalo

SLOVACCHIA-RUSSIA 2-1

38′ Skriniar (S), 71′ Fernandes (R), 74′ Mak (S)

CLASSIFICA: Croazia 6, Russia 6, Slovacchia 5, Cipro 4, Slovenia 3, Malta 1

OMNISPORT | 30-03-2021 23:48