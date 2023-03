Prima dell'Inghilerra, Italia a Coverciano fino a mercoledì

20-03-2023 13:43

Raduno della nazionale azzurra al via in vista della partita contro l’Inghilterra in programma giovedì allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Si tratta del primo incontro valido per le qualificazioni a EURO 2024.

Gli azzurri resteranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano fino a mercoledì mattina, quando partiranno per il capoluogo partenopeo. Oggi pomeriggio si svolgerà il primo allenamento e si terrà la prima conferenza stampa.