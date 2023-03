A Glasgow la Spagna esce sconfitta contro la Scozia con due gol per tempo entrambe siglate da McTominay al 7′ ed al 51′. La squadra scozzse resta così in vetta alla classifica del Gruppo A a punteggio pieno. La Norvegia di Ostigard e Solbakken non va oltre l’1-1 contro la Georgia di Kvaratskhelia . Vantaggio scandinavo al 15′ con Sorloth, i georgiani pareggiano con il fantasista del Napoli al 60′.