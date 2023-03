Inter, Calhanoglu: "Il Porto ha già iniziato a provocare"

Il centrocampista turco ha affiancato Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League.

13-03-2023 21:43

In conferenza stampa accanto a mister Simone Inzaghi c’era Hakan Calhanoglu, alla vigilia dell’importante gara di ritorno degli ottavi di Champions League dell’Inter in casa del Porto. Sulle ultime sconfitte, compresa quella contro lo Spezia, ha detto: “Sono già passate, il nostro cammino in Champions è stato sempre positivo, abbiamo giocato bene contro squadre forti. Domani vogliamo passare ai quarti, è il nostro obiettivo”.

Quindi, sugli avversari ha detto: “Sappiamo che domani sarà una gara pesante, conosco bene l’atmosfera perché ho giocato già qui, i miei compagni sono carichi. Domani servirà il cuore e dare il massimo fino all’ultimo, loro sono pronti anche con tutte le provocazioni che fanno. I portoghesi li conosco bene”. Infine, sui compagni ha aggiunto: “Quando cadiamo ci rialziamo, abbiamo sempre fatto così”.